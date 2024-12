Winteropvang voor daklozen opent voor vier maanden in Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - Dak- en thuislozen in Amsterdam kunnen zich weer melden voor de winteropvang. Vier locaties in de stad hebben tot 1 april plek voor in totaal 250 mensen. De winteropvang biedt een bed, douche en warme maaltijd. Op de locaties zijn ook ervaringsdeskundigen aanwezig om met de daklozen in gesprek te gaan.

Wie gebruik wil maken van de winteropvang ondergaat een screening. Daklozen moeten meewerken aan beschikbare hulp om hun problemen aan te pakken en moeten een zekere binding hebben met Amsterdam. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat soms mensen worden geweigerd, omdat anders mensen uit het hele land naar de opvang komen en daar is geen capaciteit voor. Jongvolwassenen tot 23 jaar krijgen altijd toegang tot de winteropvang.

Mensen kunnen zich dagelijks tussen 16.30 uur en 22.00 uur melden bij de opvang en de volgende dag om 09.30 uur moeten ze weer weg zijn. Overdag kunnen ze terecht bij inloophuizen in de stad.

Naast de winteropvang bestaat in Amsterdam ook de winterkoudeopvang, waar plek is voor 250 mensen. Deze gaat open als de gevoelstemperatuur onder het vriespunt daalt.