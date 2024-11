Biden ontvangt Trump in Witte Huis

WASHINGTON (ANP/RTR/AFP) - De Amerikaanse president Joe Biden heeft in het Witte Huis zijn opvolger Donald Trump ontvangen. Biden zei uit te kijken naar een vreedzame machtsoverdracht. Trump zei dat de overdracht soepel zou verlopen.

Het is traditie dat een president zijn opvolger ontvangt in het Witte Huis. Dat symboliseert de vreedzame overdracht van de macht. Trump brak vier jaar geleden met die traditie toen hij de verkiezingen verloor van Biden. Hij weigerde toen zijn nederlaag toe te geven.

Trump ontmoette in Washington eerst Republikeinse parlementsleden en ging daarna naar het Witte Huis. Echtgenote Melania Trump ontbrak tijdens het bezoek. Ze wenste haar echtgenoot in een verklaring veel succes.

De laatste ontmoeting tussen Biden en Trump vond plaats in juni, toen de Democraat Biden nog presidentskandidaat was. De rivalen maakten elkaar toen felle persoonlijke verwijten tijdens een verkiezingsdebat in Atlanta. Biden maakte later plaats voor Kamala Harris.