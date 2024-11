Leider gastland COP29 haalt uit naar 'neokoloniaal' Nederland

BAKOE (ANP) - De president van Azerbeidzjan heeft op klimaattop COP29 in zijn land uitgehaald naar Nederland en Frankrijk. Ilham Aliyev hield tijdens een bijeenkomst met eilandstaten een betoog over "neokolonialisme en klimaatverandering". Hij begon over de overzeese gebieden van Nederland en Frankrijk, die volgens het staatshoofd zwaar te lijden hebben onder de gevolgen van het veranderende klimaat. "De stemmen van deze gemeenschappen worden vaak bruut onderdrukt door de regimes."

De uitspraken van Aliyev veroorzaakten direct diplomatieke spanning. Frankrijk reageerde woest. Klimaatminister Agnès Pannier-Runacher noemde de uitspraken onacceptabel en liet weten dat een gepland bezoek aan de top niet meer doorgaat.