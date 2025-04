DALFSEN (ANP) - De biologische ouders van de twee kinderen die sinds maandagochtend vermist werden uit Dalfsen, zijn aangehouden. Ze worden verdacht van het onttrekken van de kinderen aan het wettelijk gezag.

De kinderen werden in de nacht van maandag op dinsdag rond 02.30 uur in een woning in het Belgische Oudenaarde gevonden in aanwezigheid van de ouders.

De politie maakt niet direct duidelijk wie wel het wettelijke gezag over de kinderen had.