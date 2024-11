Blokkade protest bij toegangsweg Ahoy weer opgeheven

ROTTERDAM (ANP) - De blokkade door demonstranten van een van de toegangswegen naar Ahoy is opgeheven. Op de Zuiderparkweg zaten ongeveer twintig betogers aan elkaar geketend, die actie voerden tegen de wapenbeurs in het Rotterdamse evenementencomplex. De weg is inmiddels weer vrij, ziet een ANP-verslaggever. Volgens de politie zijn de demonstranten hier uit zichzelf weggegaan.

Op meerdere plekken rondom Ahoy bevonden zich demonstranten, terwijl de gemeente protest alleen toestaat in een speciaal aangewezen vak bij de ingang van het complex.