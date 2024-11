Russell namens Formule 1-coureurs opnieuw kritisch op leiding FIA

LAS VEGAS (ANP) - Formule 1-coureurs "zijn een beetje klaar" met de leiding van autosportfederatie FIA, onder wie voorzitter Mohammed Ben Sulayem. Coureursvakbond Grand Prix Drivers' Association, waar Mercedes-coureur George Russell voorzitter van is, uitte in een verklaring eerder deze maand zijn onvrede over het beleid, maar wacht nog altijd op antwoord. "Ik denk dat als we het gevoel hebben dat er naar ons wordt geluisterd, ons vertrouwen wat zou toenemen", zei Russell in Las Vegas.

Vorige week vertrok wedstrijdleider Niels Wittich, drie races voor het einde van het seizoen. "Dit legt ongelooflijk veel druk op de nieuwe wedstrijdleider (de Portugees Rui Marques). En het voelt alsof wij als coureurs de laatsten waren die hierover hoorden. Terwijl het fijn zou zijn om van zulke dingen op de hoogte te worden gehouden, omdat het ons direct aangaat", voegde de Brit Russell toe op een persconferentie.

"Soms is nieuwe mensen aannemen om vervolgens weer snel afscheid van ze te nemen niet de beste oplossing. Je moet steeds één stap achteruit zetten om er weer twee vooruit te kunnen doen. De FIA is duidelijk niet de meest stabiele organisatie", aldus Russell.

De coureurs klaagden al eerder over onder meer het beleid in de Formule 1 ten opzichte van onder meer vloeken, maar hebben niet het gevoel dat er iets mee wordt gedaan. Russell: "Wij hebben een idee van waar de sport heen moet en hebben het gevoel dat op sommige punten een kleine ommezwaai nodig is. Daarvoor willen we samenwerken met de FIA, maar dat is verre van wat er gebeurt, met name vanuit de voorzitter."