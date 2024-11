Boa's mogen vanaf 2025 geen religieuze symbolen meer dragen

DEN HAAG (ANP) - Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) mogen vanaf volgend jaar volgens minister David van Weel (Justitie en Veiligheid) "geen zichtbare persoonlijke uitingen" zoals religieuze symbolen meer dragen tijdens hun dienst. Er is veel discussie geweest over het dragen van hoofddoekjes door boa's.

Hiermee wordt volgens de minister in een brief aan de Tweede Kamer het vertrouwen in de onafhankelijkheid en het gezag van de boa's versterkt. Zij dragen een zware verantwoordelijkheid, aldus de bewindsman. "Daar hoort een neutraal uniform bij, zonder enige toevoeging."

In verscheidene steden is het dragen van een hoofddoek door een boa toegestaan. Het gaat onder meer om Tilburg, Utrecht en Arnhem. Andere gemeenten (Amsterdam, Den Haag) willen volgend jaar volgen. In 2021 nam de Tweede Kamer een motie aan van de PVV waarin werd gevraagd om een neutrale uitstraling van boa's.