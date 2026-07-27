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Boeren voeren actie tegen stikstofbeleid kabinet

Samenleving
door anp
maandag, 27 juli 2026 om 15:31
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GORINCHEM (ANP) - Boeren voeren actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Onder meer Agractie, de vakbond van melkveehouders en vissersactiegroep EMK willen dat landbouwminister Jaimi van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden.
Bij Avelingen West, de oprit naast de Merwedebrug, staan zo'n twintig trekkers, ziet een ANP-verslaggever. De mensen op de trekkers hebben omgekeerde Nederlandse vlaggen en borden bij zich met teksten als 'Help' en '#Trotsopdeboer'. Onder de actievoerders zijn veel gezinnen. Ook aan de andere kant van de Merwedebrug staan enkele tientallen trekkers. Daarnaast voeren boeren actie op de Jan Blankenbrug, bij Nieuwegein. Ze staan met trekkers op het fietspad aan de zijkant van de brug.
Een woordvoerder van de organisatie zei dat de actievoerders bewust niet de brug of snelwegen op gaan, zoals eerder is gedaan. "Dit is het begin van de acties, we willen het publieksvriendelijk houden, want we hebben het publiek hard nodig", aldus de woordvoerder. Volgens de organisatie volgen er mogelijk meer acties als de actiegroep zijn zin niet krijgt. Ze kondigden al een landelijke demonstratiedag aan op 14 augustus in Den Bosch.
Ook op Prinsjesdag is de actiegroep van plan van zich te laten horen. "Wellicht dat er een paar trekkers naar Den Haag gaan, maar we hebben eerder gezien dat dat niet zo heel veel effect heeft. Voordat ze de stad in zijn, zijn ze al aan de kant gezet", aldus de woordvoerder. De politie meldde bij een protest rond een debat in de Tweede Kamer over het stikstofbeleid begin juli dat er maximaal twintig trekkers de stad in mochten.
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