Martin Gaus (81) heeft nog maar één wens: 'Mijn uitvaart is al geregeld'

Voor Martin Gaus (81) is het mooi geweest. Hij overleefde een lekkende hartklep en een herseninfarct, kreeg in 2013 een nieuwe nier en kampt nu al geruime tijd met de ziekte van Parkinson. Naar eigen zeggen is hij moegestreden.

'Ik doe niets meer'

Tegenwoordig speelt het leven van Martin zich af in en rondom zijn woning in Lelystad. "Ik heb verder weinig bezigheden. Als je 81 bent, is het actieve leven voorbij. Ik doe niets meer. Ik heb nog één wens en dat is dat ik nog een jaar leef. Dan ben ik tevreden. Ik heb een mooi leven gehad. Als je weet wat ik allemaal achter de kiezen heb, dat houd je niet voor mogelijk. Ik heb een dik medisch dossier."

Parkinson eist zijn tol

Inmiddels is Martins spraakvermogen door parkinson aangetast. "Een van de problemen van deze ziekte is dat ik veel moet slikken, want voordat ik het weet heb ik te veel speeksel in mijn mond. Dat is niet fijn. 's Morgens voelt mijn lichaam ook erg stijf."

Martin heeft al indringende gesprekken met zijn naasten, onder wie zijn echtgenote Helly en dochter Sacha, gevoerd over zijn afscheid. "Mijn uitvaart is al geregeld, mijn dochter weet precies wat er moet gebeuren. Zij zal ook voor de uitvoering ervan zorgen."