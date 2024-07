Brabant en Limburg krijgen er duizenden laadpunten bij

DEN BOSCH (ANP) - De komende vier jaar komen er in de provincies Noord-Brabant en Limburg 22.000 openbare laadpunten voor elektrische auto's bij. Vattenfall InCharge gaat die vanaf dit najaar neerzetten in 78 gemeenten. De meeste laadpunten, ruim 18.000, komen in Brabant. De nieuwe laadpunten komen op locaties waar er veel vraag naar is, melden de provincies.

Ook wordt ingespeeld op de beschikbare capaciteit op het stroomnet. Op piekmomenten kan het stroomnet de vraag niet altijd aan en neemt de laadsnelheid van de nieuwe laadpunten tijdelijk af, aldus netbeheerder Enexis. Volgens directeur energiesystemen en transitie Daphne Verreth merken elektrische rijders daar nauwelijks iets van, maar wordt het net wel "aanzienlijk ontlast".

De Brabantse gedeputeerde Bas Maes (energie) noemt het "mooi dat we bij de uitbreiding van de laadpunten rekening houden met de netschaarste door netbewust laden te introduceren". De Limburgse gedeputeerde Jasper Kuntzelaers (mobiliteit) is blij dat de prijs van de nieuwe laadtarieven "ondanks dat elektriciteit flink duurder is geworden maar een klein beetje omhoog gaat". "Het tarief gaat van 33,52 cent naar 35,07 cent per kilowattuur (kWh). Met deze lage laadtarieven blijft openbaar laden in onze provincie betaalbaar. Zo maken deze publieke laadpunten elektrisch rijden voor iedereen toegankelijk."

Afgelopen jaren zijn in Limburg en Brabant al ruim 37.000 laadpunten geplaatst.