Beste probiotica getest: supplementen voor een betere darmgezondheid

Een goede darmgezondheid is belangrijk voor je algehele welzijn. Je darmen spelen een belangrijke rol bij de opname van voedingsstoffen, de werking van je immuunsysteem en de energieproductie. Vaak is ons eetpatroon niet toereikend genoeg om een optimale darmgezondheid te garanderen. Probiotica supplementen kunnen je darmflora ondersteunen, maar welke zijn je geld echt waard?

Wij hebben, in samenwerking met erkende voedingsdeskundigen, de beste probiotica van dit jaar voor je getest. In dit artikel lees je onze aanbevelingen met de beste probiotica supplementen.

Beste probiotica voor vrouwen: YourBiology Gut+

YourBiology Gut+ is de beste probiotica overall én tegelijkertijd de beste probiotica voor vrouwen. Gut+ is namelijk een probioticum met veel ingrediënten die een strakke en stralende huid ondersteunen. Dit supplement is vrij van soja en wordt geproduceerd in een GMP-gecertificeerd laboratorium.

YourBiology Gut+ bevat drie spijsverteringsenzymen, een gepatenteerde mix van 10 probiotische stammen, twee prebiotica en vitamine D3. De spijsverteringsenzymen helpen bij de afbraak van voedsel en de opname van voedingsstoffen.

Vitamine D3 heeft een beschermend effect op de huid dankzij zijn antioxidante en ontstekingsremmende eigenschappen (1). De prebiotica kunnen de groei van goede bacteriën bevorderen, zowel in de darmen als in het huidmicrobioom.

Elke dosering van YourBiology Gut+ bevat 20 miljard CFU's. Een van de 10 probiotische stammen is L. paracasei, een stam die bekend staat om het helpen bij huidherstel en het verminderen van huidontstekingen (2).

De prijs van Gut+ is wel aan de hoge kant, vooral als je een los potje koopt. Je betaalt dan namelijk €64,99 voor 60 capsules. Door meerdere potjes tegelijk te bestellen kun je flink besparen. Profiteer van de 3+2 gratis aanbieding en dit kost je omgerekend nog maar €38,99 per pot. Omgerekend is dit slechts €1,30 per dagelijkse dosering. Bovendien biedt YourBiology een 60 dagen niet-goed-geld-terug-garantie.

Wil jij de beste probiotica uit onze test kopen? Dan raden we aan om in ieder geval voor de 2+1 gratis aanbieding te gaan. Gut+ is een natuurlijk supplement en de beste resultaten zie je bij minimaal 3 maanden gebruik. Als je je darmflora lange tijd hebt verwaarloosd, herstelt dit natuurlijk niet binnen een paar dagen met probiotica.

Beste probiotica voor mannen: Biotics 8 Men’s High Performance Formula

Speciaal voor mannen is Biotics 8 Men’s High Performance Formula ontwikkeld. In onze test komt dit supplement dan ook naar voren als beste probiotica voor mannen. Dit product is speciaal ontwikkeld voor het microbioom van mannen. Onze mannelijke testers zijn dan ook enorm positief over Biotics 8. Grootste voordelen van dit probioticum is de ondersteuning van darmgezondheid en immuunsysteem.

Naast 10 probiotische stammen bevat Biotics 8 ook vitamine D3, prebiotica en drie spijsverteringsenzymen. Vitamine D3 is essentieel voor het opbouwen en onderhouden van botten, en een tekort eraan kan het risico op immuungerelateerde ziekten en aandoeningen verhogen.

De prebiotische inuline stimuleert de groei van goede bacteriën en kan het risico op darmkanker verminderen, de bloedsuikerspiegel verlagen, gewichtsverlies bevorderen en helpen bij spijsverteringsproblemen zoals constipatie (3). Een andere prebioticum, fructo-oligosaccharide, kan de hoeveelheid goede darmbacteriën verhogen, hoewel het bij sommige mensen een opgeblazen gevoel en gasvorming kan veroorzaken.

De spijsverteringsenzymen lipase, protease en amylase helpen het lichaam bij het afbreken van voedsel en de opname van voedingsstoffen.

Biotics 8 biedt 20 miljard CFU's aan probiotica, waaronder stammen zoals Lactobacillus casei en Bifidobacterium longum. Deze stammen kunnen helpen bij de ernst van aandoeningen zoals prikkelbare darmsyndroom en inflammatoire darmziekten (4).

Voor een maandverpakking betaal je €59,99, wat behoorlijk prijzig is voor een probiotica supplement. Gelukkig kun je eenvoudig besparen met hun 3+2 maanden gratis aanbieding. Omgerekend betaal je dan nog maar €35,99 per potje. Dit komt neer op €1,20 per dagelijkse dosering.

Overweeg jij om deze beste probiotica voor mannen te kopen? De beste resultaten op je microbioom behaal je met minimaal 3 maanden consistent gebruik.

Consumentenbond beste probiotica: Orthica Orthiflor Original

De Consumentenbond test op regelmatige basis voedingssupplementen, waaronder probiotica capsules, pillen en poeders. Steevast komt de Orthica Orthiflor Original goed uit hun tests. Echter, dit product bevat slechts 1 miljard CFU. Dit is een heel stuk minder dan YourBiology Gut+ en Biotics 8, die allebei 20 miljard CFU’s per dosering bevatten.

Orthiflor Original is een probioticum ontwikkeld voor dagelijks gebruik, bestaande uit een mix van negen verschillende bacteriestammen. Het product bevat de Pro-Motor technologie, wat zorgt voor een verbeterde overleving van de bacteriën in de darm.

Orthiflor Original bevat onder andere bifidobacterium bifidum, lactobacillus casei en lactococcus lactis. Hierdoor zijn gebruikers erg tevreden over het effect van Orthiflor op hun spijsvertering en energieniveaus. Groot voordeel is dat je slechts 1 capsule per dag hoeft te nemen, bij voorkeur op een lege maag. Het aantal CFU’s is helaas wel aan de lage kant, met 1,0 x 10^9 kve (kolonievormende eenheden).

Met een adviesprijs van €16,95 per potje van 30 capsules, is Orthica Orthiflor Original ook erg schappelijk geprijsd. Je kunt dit probiotica supplement kopen bij verschillende drogisterijen, waaronder DA, Etos en Holland & Barrett. Ondanks deze lage adviesprijs, blijkt de prijs van deze probiotica pillen in de verkopende winkels toch een stuk hoger te zijn. Zo wordt het verkocht voor €25,95.

Beste probiotica prikkelbare darm: Gut+ van YourBiology

Heb je last van PDS (Prikkelbare Darm Syndroom) en zoek je een supplement dat verlichting van je klachten kan bieden? De beste probiotica bij een prikkelbare darm is Gut+ van YourBiology. Eerder in dit artikel zag je al dat Gut+ de beste probiotica overall is en de beste keuze voor vrouwen. We zijn dan ook enorm tevreden om te zien dat Gut+ ook de beste optie is voor probiotica bij PDS.

Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) is een chronische aandoening van het spijsverteringsstelsel. Je herkent het aan klachten als buikpijn, een opgeblazen gevoel en diarree (of juist obstipatie). De exacte oorzaak is onbekend, maar factoren zoals stress, dieet en een verstoorde darmflora spelen een rol. PDS veroorzaakt geen blijvende schade aan de darmen, maar de symptomen kunnen het dagelijks leven aanzienlijk beïnvloeden.

Gut+ kan verlichting bieden bij PDS klachten door de mix van 10 probiotische stammen, waaronder L. paracasei. Daarnaast bevat het prebiotica en spijsverteringsenzymen die de darmgezondheid ondersteunen, wat belangrijk is voor mensen met Prikkelbare Darm Syndroom.

Beste pre en probiotica: Symflora® Original

Tot slot hebben we in ons onderzoek gekeken naar de beste pre en probiotica mix. De Symflora® Original komt hieruit als beste koop naar voren.

Symflora® Original Pre- en Probiotica sachets bevatten 2 miljard probiotische bacteriën en 300 mg prebiotica per dosering. Deze formule bevat acht bacteriestammen, waaronder Bifidobacterium en Lactobacillus stammen. Het verschil met de andere probiotica supplementen in onze test, is dat de pre en probiotica in sachets zit. Je mengt het probiotica poeder met ongeveer 100 ml handwarm water. 1 minuut laten staan, goed roeren en vervolgens opdrinken. Bij voorkeur op een lege maag.

Hoewel de dosering prebiotica goed is, vinden wij de hoeveelheid probiotica CFU’s te laag. Namelijk slechts 2 miljard per sachet, terwijl Gut+ en Biotics 8 wel 20 miljard CFU bevat. Dan zou je een lagere prijs verwachten voor Symflora Original. Maar met €1,33 per dag is Symflora niet goedkoper.

Wat zijn probiotica supplementen?

Probiotica zijn voedingssupplementen die levende micro-organismen bevatten. Deze gezonde darmbacteriën hebben een gunstig effect op je darmgezondheid. Bij een disbalans herstellen ze de darmflora, om ervoor te zorgen dat jouw darmen beter functioneren.

Er bestaan verschillende soorten probiotica en vaak bevatten de beste probiotica een mix van de belangrijkste darmbacteriën om jouw darmen optimaal te ondersteunen. Belangrijke probiotica zijn bijvoorbeeld:

Lactobacillus : Deze bacterie komt vaak voor in gefermenteerde voedingsmiddelen en yoghurt. Er zijn veel verschillende soorten Lactobacillus die kunnen helpen bij diarree en kunnen helpen bij mensen die lactose-intolerant zijn.

: Deze bacterie komt vaak voor in gefermenteerde voedingsmiddelen en yoghurt. Er zijn veel verschillende soorten Lactobacillus die kunnen helpen bij diarree en kunnen helpen bij mensen die lactose-intolerant zijn. Bifidobacterium : Dit type bacterie komt voor in sommige zuivelproducten. Bifidobacterium kan helpen bij het verlichten van symptomen van het prikkelbare darmsyndroom (PDS) en andere darmgerelateerde aandoeningen.

: Dit type bacterie komt voor in sommige zuivelproducten. Bifidobacterium kan helpen bij het verlichten van symptomen van het prikkelbare darmsyndroom (PDS) en andere darmgerelateerde aandoeningen. Saccharomyces boulardii: Dit is een gist dat ook als probioticum werkt. Het kan helpen bij de behandeling van diarree en andere darmproblemen.

Hoe kunnen deze producten je darmgezondheid verbeteren?

Het gebruik van de beste probiotica supplementen kan je darmgezondheid ondersteunen en aanzienlijk verbeteren. Het effect van probiotica op je microbioom wordt al meer dan 20 jaar onderzocht en onderzoekers leren nog iedere dag over hun effecten op je welzijn.

Uit onderzoek blijkt dat probioticum de klachten van PDS, zoals een opgeblazen gevoel en buikpijn, kan verminderen (5). Ook blijkt dat een aantal bacteriestammen, zoals lactobaccilus rhamnosus en saccharomyces boulardii, effectief zijn tegen diarree (6).

Er zijn ook bewijzen gevonden dat probiotica supplementen het immuunsysteem ondersteunen. Verschillende onderzoeken tonen aan dat diverse stammen de weerstand kunnen versterken (7). Daarnaast dragen probiotica pillen bij aan de stofwisseling en gewichtsbeheersing (8).

Belangrijkste voordelen van probiotica pillen

Verbeterde spijsvertering

Ondersteuning immuunsysteem

Voorkomen darmklachten (zoals diarree)

Verlichting van PDS klachten

Gezonde balans darmbacteriën

Verminderen allergie en huidproblemen

Voedingsmiddelen met veel probiotica?

Je kunt probiotica ook uit je normale voeding halen. Ze zitten namelijk vaak in gefermenteerde voeding of drankjes. Denk aan voedingsmiddelen zoals yoghurt, kefir, miso, tempeh, zuurkool, gefermenteerde kaas en augurken. Tegenwoordig worden andere producten, zoals ontbijtgranen bijvoorbeeld, ook verrijkt met probiotica.

Omdat het over het algemeen zuivelproducten zijn, die veel probiotica bevatten, is het voor sommige mensen altijd aan te raden om extra probiotica te slikken. Mensen met een lactose-intolerantie of koemelkallergie verdragen namelijk zuivel niet goed.

Hoe gebruik je probiotica?

Wanneer je begint met het gebruiken van probiotica supplementen, is het belangrijk om het gebruiksadvies op het etiket te volgen. De aanbevolen dosering kan namelijk verschillen per merk, specifieke probiotica stam en je reden voor gebruik. Volg daarom altijd het advies van de producent. Je kunt daarbij ook advies inwinnen van een voedingsdeskundige.

Voor de beste resultaten is het belangrijk om probiotica consistent te gebruiken. Zorg ervoor dat je de dagelijkse dosering blijft nemen. Tot slot is het belangrijk om te controleren hoe je de beste probiotica supplementen moet bewaren. Sommigen moeten namelijk in de koelkast worden bewaard, zodat de levende darmbacteriën optimaal worden behouden.

Hoe hebben wij de beste probiotica getest?

Om tot een betrouwbaar overzicht van de beste probiotica pillen te komen, hebben we producten getest in samenwerking met voedingsdeskundige Marvin Grouw. Marvin werkt sinds 2014 als voedingsadviseur en deelt zijn kennis op Voeding-en-fitness.nl . Hij heeft ervaring met het adviseren van mensen met darm- en spijsverteringsproblemen, onder andere met behulp van probiotica.

We hebben de onderstaande punten meegenomen in ons probiotica onderzoek:

Samenstelling

Een belangrijk onderdeel in onze test is de kwaliteit en samenstelling van het supplement. We vinden het belangrijk dat het product doet wat de fabrikant belooft. We kijken daarom kritisch naar de ingrediënten en het aantal CFU’s per probiotica stam.

Omdat we transparantie hoog in het vaandel hebben staan, krijgen producten die openheid geven over hun samenstelling een betere waardering. Supplementen met een proprietary blend scoren slechter, omdat je bij deze producten niet de exacte dosering kunt achterhalen.

Veiligheid en bijwerkingen

Tijdens onze test hebben we gekeken naar de veiligheid van het probiotica supplement en de mogelijke bijwerkingen. We willen namelijk dat jij als consument een veilig product gebruikt, zonder risico’s voor je algehele gezondheid.

We hebben daarom gekeken naar de mogelijke bijwerkingen die gemeld zijn bij het gebruik van desbetreffende probiotica, eventuele toegevoegde stoffen waar men allergisch voor kan zijn en ervaringen van echte gebruikers.

Kosten per dosering

Om te bepalen welke merken de beste probiotica supplementen maken voor de Nederlandse markt, hebben we de kosten per dosering meegenomen in onze test. We willen dat je waar voor je geld krijgt. Daarom beoordelen we of een product een eerlijke prijs per dosering rekent in verhouding tot kwaliteit, werking, gebruiksgemak en veiligheid.

Klantervaring

Tot slot gebruiken we ook de klantervaring om de uitslag van onze probiotica test te bepalen. Hierin kijken we bijvoorbeeld naar hoe makkelijk je het product via hun webshop kunt bestellen, of je makkelijk een product kunt retourneren en of de klantenservice snel en adequaat reageert op vragen of klachten.

Veelgestelde vragen over probiotica

Welke soorten probiotica zijn er?

De beste probiotica supplementen bevatten meestal verschillende stammen, om jouw microbioom te ondersteunen. De 5 meest gebruikte en onderzochte probiotica stammen zijn:

Lactobacillus acidophilus Bifidobacterium bifidum Lactobacillus rhamnosus Bifidobacterium longum Saccharomyces boulardii

Wat zijn CFU’s?

CFU staat voor ‘colony-forming unit’ en geeft aan hoeveel bacteriën een probiotica supplement per dosering bevat. De CFU's worden vaak gemeten in eenheden zoals miljoenen (10^6) of miljarden (10^9) per gram of milliliter product. Voor algemene darmgezondheid en dagelijkse onderhoud worden vaak doseringen van 1 miljard tot 10 miljard CFU's per dag aanbevolen.

Wanneer probiotica gebruiken?

Niet iedereen heeft extra probiotica nodig. In bepaalde situaties kan het handig zijn om probiotica supplementen te gebruiken. Bijvoorbeeld na het nemen van antibiotica. Deze doden namelijk ook de goede bacteriën in je darmen. Probiotica kan de darmflora helpen herstellen. Ook bij spijsverteringsproblemen, zoals PDS of een voedingsintolerantie, kan een probiotica supplement ondersteuning bieden. In dit soort situaties is het slim om de beste probiotica te kopen.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen van probiotica supplementen?

Voordat je darmsupplementen gaat kopen, ben je misschien ongerust over mogelijke bijwerkingen. De beste probiotica supplementen zijn veilig te gebruiken en niet gevaarlijk voor je gezondheid. Wel kunnen sommigen een aantal bijwerkingen ervaren wanneer ze net beginnen met het nemen van probiotica. Mogelijke klachten kunnen zijn een opgeblazen gevoel, winderigheid, diarree en (van sommige stammen) hoofdpijn.

Bronnen