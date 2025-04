AMSTERDAM (ANP) - Aan de brand in de auto op de Dam in Amsterdam ging een ontploffing in het voertuig vooraf, meldt de politie op basis van camerabeelden. "Op dat moment bevonden zich behoorlijk wat mensen vlakbij het voertuig", aldus de politie op X. Voor zover bekend is volgens de politie van hen niemand gewond geraakt.

De bestuurder van de auto is gewond geraakt. De politie houdt rekening met opzet.