Leider Duitse partij AfD bekritiseert heffingen Trump

BERLIJN (ANP/DPA) - De leider van de Duitse radicaal-rechtse partij Alternative für Deutschland (AfD) is kritisch over de nieuwe importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens partijleider Alice Weidel zijn heffingen "giftig voor de vrijhandel".

De kritiek is opmerkelijk omdat de AfD zich doorgaans positief heeft uitgelaten over het beleid van Trump. Ook kreeg de partij bij de recente parlementsverkiezingen steun van Trump-vertrouweling en Tesla-topman Elon Musk en de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance. Daarnaast was een AfD-kopstuk aanwezig bij de beëdiging van Trump tot president in Washington.

Maar Weidel is van mening dat Amerikaanse heffingen tegen handelspartners voorkomen moeten worden. Zo legt Trump een tarief van 20 procent op goederen uit de Europese Unie op. Ook zijn er nu heffingen van 25 procent op buitenlandse auto's. Dat kan bijvoorbeeld de Duitse auto-export naar de VS flink raken.