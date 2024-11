Brand Roosendaal onder controle, wel nog veel rook bij blussen

ROOSENDAAL (ANP) - De grote brand in een loods op een industrieterrein in Roosendaal is onder controle, meldt een woordvoerster van de veiligheidsregio. De brandweer heeft uitbreiding naar andere panden weten te voorkomen. Bij het nablussen, wat volgens de woordvoerster nog een flinke klus zal zijn, komt wel veel rook vrij. Daardoor kan er overlast ontstaan voor de omgeving.

De veiligheidsregio verwacht dat het nog lang kan duren voordat de brand helemaal uit is. In de loods zit veel brandbaar materiaal.

De brand in de loods waar PET-flessen liggen opgeslagen, ontstond donderdag aan het begin van de middag. Er werd meerdere keren een NL-Alert verstuurd om mensen in de omgeving te waarschuwen om uit de rook te blijven, ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te zetten. Verkeer op de A17 bij de Brabantse stad kreeg het advies om te rijden via de A16. Niemand raakte door de brand gewond.