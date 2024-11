Orbán: Europa moet eigen vrede en veiligheid beter waarborgen

BOEDAPEST (ANP) - Europa moet meer verantwoordelijkheid nemen om zijn eigen vrede en veiligheid te waarborgen, vinden de Europese regeringsleiders. Dat zei de Hongaarse premier Viktor Orbán na afloop van de bijeenkomst van de Europese Politieke Gemeenschap in Boedapest. "Om het bot te zeggen: we kunnen niet wachten tot de Amerikanen ons beschermen."

Eensgezindheid was er onder de regeringsleiders dat Europa moet reageren op de Amerikaanse verkiezingsuitslag, zei Orbán, die gastheer is van de EPG. "We moeten weten dat er grote veranderingen komen waar we in de nabije toekomst op moeten reageren." Ook waren de regeringsleiders het eens dat er snel vrede in Europa moet komen.