BREDA (ANP) - Een 51-jarige man uit Breda is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden nadat hij dreigementen had geuit op X. Hij werd gearresteerd in zijn woning, waar ook gegevensdragers in beslag werden genomen.

Volgens de politie werd uit zijn verhoor snel duidelijk dat hij niet van plan was de dreigementen daadwerkelijk uit te voeren. De politie wil niet zeggen of die iets te maken hadden met het carnaval.

De man wordt vervolgd, maar krijgt ook een zorgtraject aangeboden.