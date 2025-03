Bruins voorkomt verkoop middeleeuwse ring buiten Nederland

DEN HAAG (ANP) - Minister Eppo Bruins van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil niet dat een gouden ring uit de 9e of 10e eeuw wordt verkocht aan iemand buiten Nederland. De huidige eigenaar wilde de ring in het buitenland verkopen. Met de maatregel van Bruins is het zo dat, mocht de ring niet binnen Nederland worden verkocht, de Staat de ring koopt. Volgens de minister heeft het voorwerp "onvervangbare historische waarde" voor Nederland.

De ring werd in 1997 gevonden bij het Friese dorp Sumar door een man met een metaaldetector. Op de ring zou het Lam Gods zijn afgebeeld, omringd door de schrijvers van de vier Bijbelboeken in het Nieuwe Testament, Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. De ring is na de vondst een tijd tentoongesteld in een streekmuseum in Burgum, in de buurt van Sumar. In 2022 werd de ring beschermd cultuurgoed. Daardoor kreeg de minister de mogelijkheid om te voorkomen dat de ring Nederland verlaat.

"Beschermde cultuurgoederen zijn dragers van onze geschiedenis en identiteit. Ze vormen een onmisbaar onderdeel van het collectieve geheugen van Nederland. Ik vind het belangrijk dat de ring in Nederland blijft, zodat toekomstige generaties ook hun waarde kunnen ervaren en begrijpen", aldus Bruins.

Als de ring over zes weken niet is verkocht in Nederland, dan geldt dat volgens het ministerie als aanbod van de Staat om de ring te kopen. Die wordt dan onderdeel van de rijkscollectie. Het is dan de bedoeling dat die openbaar wordt tentoongesteld.