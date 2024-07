Buien verdrijven dit weekend de warmte

HOUTEN (ANP) - Komend weekend verdrijven onweersbuien de warmte in Nederland. Waar het zaterdag nog 27 tot 33 graden kan worden, blijft het kwik zondag steken op 20 tot 25 graden, meldt Weeronline.

Vrijdag is het overal droog en zonovergoten en kan het in het zuidoosten lokaal tropisch worden met 30 graden. Zaterdag wordt het zonnig, met maxima van 27 graden in de kustgebieden tot 33 graden in het zuidoosten. Ook kan het benauwd aanvoelen door de hoge luchtvochtigheid.

In de avond neemt de kans op buien toe en 's nachts kunnen op meerdere plekken buien vallen, voorspelt Weeronline. "De buien kunnen lokaal pittig uitpakken met kans op onweer, hagel, veel regen in korte tijd en zware windstoten van ongeveer 75 kilometer per uur. Het koelt uiteindelijk af naar 18 of 19 graden." Zondag wordt het vervolgens een stuk koeler met maxima van 20 tot 25 graden. Ook trekken dan enkele buien over het land, vooral in het oosten.

Volgende week wordt het licht wisselvallig weer. Af en toe kan een bui vallen, maar droge en zonnige momenten lijken volgens Weeronline de overhand te hebben. De temperatuur komt dagelijks uit tussen de 18 en 23 graden.