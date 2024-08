Bulgarije verbiedt 'lhbti-propaganda' op scholen

SOFIA (ANP/AFP) - Het parlement van EU-lidstaat Bulgarije heeft een wet aangenomen die "lhbti-propaganda" op scholen verbiedt, meldt het Bulgaarse persbureau BTA. Mensenrechtengroeperingen noemen de maatregel discriminerend.

Leraren mogen nu op geen enkele manier, direct of indirect, ideeën over "non-traditionele seksuele oriëntaties en/of genderidentiteiten die niet overeenkomen met het biologische geslacht" aanprijzen. In de wet worden non-traditionele seksuele oriëntaties gedefinieerd als "afwijkend van wat algemeen geaccepteerd is en vastgelegd is in de Bulgaarse juridische traditie". De wet, voorgesteld door de pro-Russische partij Wedergeboorte, werd aangenomen met een ruime meerderheid.

De mensenrechtenorganisatie Bulgarian Helsinki Committee zegt dat de nieuwe tekst "fundamentele mensenrechten" schendt en ingaat tegen Europese wetten en internationale verdragen. De organisatie is bang voor een "heksenjacht". Woensdagavond worden protesten verwacht in Bulgarije.