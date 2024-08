Viervoudig olympisch kampioene Johaug terug in het langlaufen

OSLO (ANP/RTR) - De Noorse langlaufster Therese Johaug heeft aangekondigd haar rentree te maken op het internationale toneel. De inmiddels 36-jarige Noorse is viervoudig olympisch kampioene. Ze stopte ruim twee jaar terug na de Spelen van Beijing, waar ze drie gouden medailles veroverde.

Johaug vervulde daarna haar kinderwens en werd moeder van een dochter. "Ik ben niet gestopt omdat ik geen zin meer had om te presteren of te trainen. Ik hield van wat ik deed, maar het verlangen en de droom om moeder te worden waren zo sterk dat het de moeite waard was om te stoppen", vertelde ze op een persconferentie.

Johaug wil volgend jaar in eigen land deelnemen aan de wereldkampioenschappen in Trondheim. Ze heeft veertien wereldtitels op haar naam staan.