Burgemeester Hoofddorp praat met omwonenden fataal incident

HOOFDDORP (ANP) - Burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer, waar Hoofddorp onder valt, is de wijk ingegaan rond de Fanny Blankers-Koenlaan waar woensdag een dodelijk incident was. Daar heeft ze gesproken met omwonenden en ondernemers die vertelden dat ze "ontdaan" waren, meldt de gemeente.

"Ze vonden het vooral vreselijk voor de betrokkenen, en de gewonde politieagenten", aldus de burgemeester. "Ik was onder de indruk van winkeliers die in hun winkel omwonenden en voorbijgangers opvingen, ik wil hen daar heel hartelijk voor bedanken."

Het incident gebeurde woensdagochtend vroeg. Agenten kwamen af op een steekincident in een woning. Ter plaatse werd ook door de politie geschoten. De slachtoffers zijn twee mannen van 21 en 22 jaar uit de Noord-Hollandse plaats. De burgemeester heeft ook een paar naaste buren van de slachtoffers gesproken. "In sommige berichtgeving en op social media gaan veel verhalen rond en worden soms ten onrechte andere jongere buurtbewoners genoemd. Dat is niet gebaseerd op feiten en belastend voor deze jongeren."

In het Huis van de Buurt in de Hankstraat wordt vrijdag een inloopbijeenkomst georganiseerd voor mensen "die een luisterend oor nodig hebben" na de gebeurtenissen.