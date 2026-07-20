Burnham aangetreden als nieuwe premier Verenigd Koninkrijk

LONDEN (ANP/AFP) - Andy Burnham is aangetreden als de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Koning Charles vroeg de Labourleider in Buckingham Palace om een nieuwe regering te vormen.

Charles en Burnham, die zelf de bijnaam Koning van het Noorden heeft, troffen elkaar achter gesloten deuren. De vorst ontving ook de uit Nederland afkomstige vrouw van de nieuwe premier, citeren Britse media uit een verklaring.

De voormalige burgemeester van Manchester trad vorige week al aan als leider van de linkse regeringspartij. Hij verving zijn partijgenoot Keir Starmer, die maandag zijn ontslag indiende als minister-president.

Veel premiers

Burnham is de zevende Britse premier in ongeveer tien jaar tijd. Hij geeft later nog een speech en gaat dan naar verwachting ook iets zeggen over het hoge tempo waarin Britse leiders elkaar de laatste jaren afwisselen.

Zo moest zijn recente conservatieve voorganger Liz Truss al na 49 dagen opstappen als premier. Starmer boekte in 2024 nog een grote verkiezingsoverwinning, maar zag zich toch genoodzaakt te vertrekken.

Dat is een groot contrast met de premiers van eind vorige eeuw. Tony Blair en Margaret Thatcher hielden het allebei meer dan een decennium vol en John Major ruim zes jaar.