DEN HAAG (ANP) - CDA-leider Henri Bontenbal is verheugd met de voordracht van zijn voorganger Wopke Hoekstra voor een nieuwe termijn als Eurocommissaris. "Een CDA'er op deze plek, daar zijn we blij mee", laat hij weten in een bericht op X.

"Wopke heeft in korte tijd z'n sporen verdiend in Europa", vindt Bontenbal. "We zijn blij dat hij een nieuwe, volle periode aan de slag mag voor een sterk, duurzaam en sociaal Europa."