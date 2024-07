Tips voor goedkoop boodschappen doen en waar je dat kunt doen

Tegenwoordig is de supermarkt niet meer weg te denken uit ons straatbeeld. Op elke hoek in de stad, station of afgelegen dorp zit wel een winkel waar je boodschappen kunt doen. Had je vroeger nog de “buurtsuper”; nu vind je overal en nergens de grotere supermarktketens.

In de afgelopen jaren heb je ook vast wel gemerkt dat je steeds meer betaalt voor je dagelijkse boodschappen. Waar je eerder voor hetzelfde geld nog een hele winkelwagen vol met boodschappen had, kom je nu voor hetzelfde bedrag met moeite een week verder. De zorgen die deze prijsstijging van eerste levensbehoeften, zoals eten en drinken, met zich meebrengt, komen veelvuldig aan bod in de media en onafhankelijke nieuwssites.

Boodschappen zijn zoals gezegd een stuk duurder geworden. Dat er in de loop der jaren exponentieel veel supermarkten bij zijn gekomen, is daarentegen voor de klant op zich een positieve ontwikkeling. De concurrentie is moordend en supermarkten doen er dan ook alles aan om jou als klant tevreden te houden. Of je nou alleen bent, of een groot gezin hebt; boodschappen doen moeten we allemaal. Laten we eens kijken of het mogelijk is om op onze dagelijkse boodschappen te kunnen besparen zonder in te hoeven leveren op kwaliteit en kwantiteit.

· Profiteer van aanbiedingen en koop groot in

Zoals we hierboven al hebben gezien, zijn de grotere supermarktketens constant aan het proberen jou als klant naar binnen te lokken. Dit doen ze door middel van vele soorten aanbiedingen, zoals 1+1 gratis of een flinke prijsreductie op de originele aankoopprijs. Koop je producten zoals vlees of vis in de aanbieding groots in? Maak dan gebruik van je vriezer zodat je nog maanden voorzien bent van etenswaren.

Doe jij vaak online je boodschappen? Maak dan gretig gebruik van bijvoorbeeld BravoKorting kortingscodes , een site waar je de beste promocodes en deals kunt vinden om te kunnen besparen op jouw online boodschappen.

· Kies voor seizoensgebonden producten

Haal jij veel van je boodschappen op de groente- en fruitafdeling? Ga dan enkel en alleen voor seizoensgebonden producten. Deze zijn in het juiste seizoen vaak in eigen land en in grote getale geproduceerd, waardoor jij als klant profiteert van een gunstige verkoopprijs. Het importeren van groente en fruit uit het buitenland maakt de prijs namelijk duurder. Daarnaast is groente en fruit uit het seizoen ook meestal veel verser en dus lekkerder; het heeft geen lange weg af hoeven te leggen van exporteur naar de supermarkt.

· Maak vooraf een boodschappenlijstje en houd je hier aan

Dit is misschien wel de meest praktische tip om te kunnen besparen op je boodschappen. Voordat je naar de supermarkt gaat, maak je een lijstje met alles wat je nodig hebt. Houd jezelf eraan dat je niets koopt dat niet op de lijst staat. Controleer bovendien welke producten op jouw lijstje waar in de aanbieding zijn, zowel in de klassieke reclamefolder als op het internet. Neem bijvoorbeeld regelmatig een kijkje tussen de specifieke BravoKorting kortingscodes, waar je altijd een actueel overzicht vindt van alle aanbiedingen om te kunnen besparen op je boodschappen

· Stel elke week een menu samen

Het plannen van een weekmenu gaat hand in hand met het hierboven genoemde boodschappenlijstje. Je bedenkt voor de hele week wat je op tafel gaat zetten, zodat je een overzichtelijke lijst kan samenstellen met producten die je nodig hebt. Nog een voordeel van het weekmenu: je bent minder geneigd om elke dag snel nog even langs de supermarkt te gaan om je middag- of avondeten te kopen. Hierdoor kom je ook niet in de verleiding om impulsaankopen te doen.

· Kies voor huismerken

De grotere supermarktketens hebben tegenwoordig bijna allemaal wel een eigen “huismerk”. Dit is een goedkopere variant op het, vaak duurdere, A-merk. Je bespaart hierdoor al snel enkele euro’s op je boodschappen en je levert absoluut niet in op het gebied van kwaliteit.