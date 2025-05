COC demonstreert bij NAVO-top tegen Trump en Orbán

AMSTERDAM (ANP) - Homobelangenorganisatie COC houdt een demonstratie tijdens de NAVO-top volgende maand in Den Haag. Aan die top nemen onder anderen de Amerikaanse president Donald Trump en de Hongaarse premier Viktor Orbán deel. "We hebben genoeg van hun haatzaaierij tegen de regenbooggemeenschap. Daarom gaan we lawaai maken voor de liefde", kondigt COC aan.

Het protest is op dinsdag 24 juni om 19.00 uur bij het internationale homomonument in Den Haag, niet ver van station Den Haag CS.

COC wijst onder meer op het decreet van Trump dat transgender personen niet meer in het leger mogen dienen. Ook wil hij transgender sporters weren van de komende Olympische Spelen in Los Angeles. Gedetineerde trans vrouwen zouden naar mannengevangenissen moeten worden overgebracht. In Hongarije heeft de regering van Orbán de Pride-mars van eind juni verboden.