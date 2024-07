Commissie Democraten bijeen over onlineprocedures voor kandidaat

WASHINGTON (ANP/RTR) - Een commissie van de Democratische Partij van president Joe Biden komt vrijdag bijeen om te praten over een procedure waarmee partijleden snel online kunnen stemmen over de presidentskandidaat voor de verkiezingen van 5 november. Het congres van de partij is 19 augustus in Chicago en dan zou Joe Biden officieel als de presidentskandidaat worden geïnstalleerd.

De partij is inmiddels diep verdeeld over Biden, omdat hij onder meer in een debat met de Republikein Donald Trump eind juni een erg verwarde indruk maakte en te oud zou zijn voor een nieuwe ambtstermijn. Dit zou de verkiezingen begin november voor de Democraten tot een verloren zaak maken.

Naast het partijcongres is eerder al het idee van een onlinestemming vooraf gelanceerd. Dit heeft ook tot tweedracht geleid. Volgens de tegenstanders proberen aanhangers van Biden hem via internet tot de kandidaat uit te roepen voor het partijcongres plaatsvindt.

Onlinestemming

De voorzitter van het partijbestuur, Jaime Harrison, sprak dit tegen. Volgens hem is de onlinestemming nodig om in Ohio de Democratische presidentskandidaat in te schrijven. Na 7 augustus zou dat volgens de plaatselijke wetgeving niet meer mogelijk zijn en bestaat het risico dat er daar geen Democratische presidentskandidaat meer meedoet. Dit probleem is opgelost door de Republikeinse gouverneur van de staat, Mike DeWine, die de uiterste datum in de regelgeving naar 31 augustus heeft verschoven.

De Democratische commissie moet zich nu buigen over de vraag of er een onlinestemming komt en wanneer. Zondag is er opnieuw beraad over de kwestie.

'Biden blijft'

Ondertussen schatten tal van Amerikaanse media dat de 81-jarige Biden er snel mee ophoudt en dat mogelijk komend weekend al bekendmaakt. Zo zou er door strategen en donoren van de partij al niet meer worden gepraat over de vraag of Biden 5 november als presidentskandidaat meedoet. Punt van discussie zou zijn wie dan de vicepresidentskandidaat wordt van Kamala Harris, de huidige vicepresident. Volgens een vrijdag gepubliceerde peiling zou 60 procent van de ondervraagde Democraten haar als kandidaat kansrijk zien.

In het Witte Huis wordt evenwel tegengesproken dat Biden overweegt zijn kandidatuur in te trekken. Een campagnemanager voor Biden, Quentin Fulks, zei vrijdag dat "er niet wordt gewerkt met wat voor scenario dan ook waarbij president Biden niet bovenaan de kieslijst staat, Biden is en blijft de Democratische kandidaat".