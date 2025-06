Commissie: lespakket over zuivel is in strijd met reclamecode

AMSTERDAM (ANP) - Drie lespakketten voor basisschoolleerlingen over zuivel bevatten misleidende uitspraken over dierenwelzijn, oordeelt de Reclame Code Commissie (RCC) na klachten van Wakker Dier. De pakketten worden aangeboden door de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en ZuivelNL en zijn onder meer onderdeel van het schoolzuivelprogramma, een gesubsidieerde regeling voor gratis schoolmelk.

Volgens Wakker Dier geeft het lesmateriaal "een eenzijdig, deels incorrect beeld van de zuivelindustrie". De stichting had de RCC gevraagd om een aantal specifieke uitingen in de pakketten te toetsen aan onder meer de Nederlandse Reclame Code (NRC) en de Kinder- en Jeugdreclamecode (KJC). Het ging bijvoorbeeld om oefeningen en video's waarin de suggestie werd gewekt dat koeien vaak zelf kunnen kiezen wanneer ze naar buiten willen. "Een te rooskleurige voorstelling van zaken", meent de RCC.

De RCC stelt dat het lesmateriaal als reclame moet worden aangemerkt omdat het niet alleen feitelijke informatie bevat over zuivel maar ook een aanprijzing "zowel van denkbeelden als van goederen". De pakketten zijn echter niet duidelijk als reclame herkenbaar en daarom in strijd met de NRC, aldus de Commissie. Wat betreft de door Wakker Dier aangevoerde uitingen oordeelt de RCC grotendeels dat die in strijd zijn met de NRC en de KJC.

NZO en ZuivelNL hebben het lesmateriaal inmiddels op een aantal punten aangepast. Zo staat er nu bijvoorbeeld in dat koeien "bij sommige stallen" zelf naar binnen en naar buiten kunnen lopen. Ook hebben ze op de website en in de pakketten zelf explicieter vermeld dat zij de aanbieders zijn. Volgens Wakker Dier is echter "nog veel verdere herziening" nodig.