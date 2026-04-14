Demonstratie bij Eerste Kamer tegen voorgenomen asielwetten

DEN HAAG (ANP) - Voor de ingang van de Eerste Kamer in Den Haag demonstreren enkele tientallen aanhangers van onder meer Extinction Rebellion. Ze betogen tegen de voorgenomen asielwetten, waar in de Eerste Kamer weer over wordt gedebatteerd.

De demonstranten dragen borden bij zich met teksten als 'Bestaan is geen misdaad', 'Geen mens is illegaal' en 'CDA, wat is christelijk?' Ook roepen ze "laat je niet Jetten, weg met die wetten".

De Eerste Kamer sprak maandag ook over de asielwetten. Eerste Kamerlid Boris Dittrich (D66) zei toen dat zijn partij veel aan te merken heeft op de wetten. Zo vond hij het PVV-amendement om illegaliteit strafbaar te stellen niet goed opgesteld. Senator Madeleine van Toorenburg (CDA) noemde het PVV-amendement "een akelig politiek vluggertje".

Extinction Rebellion protesteert samen met Here to Support, een organisatie die opkomt voor ongedocumenteerden, en actiegroep De Straat Op.