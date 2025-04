Den Haag: noodverordening tegen blokkade A12 is niet mogelijk

DEN HAAG (ANP) - Noodverordeningen tijdens de NAVO-top mogen niet worden gebruikt om bijvoorbeeld een blokkade van de A12 te voorkomen. Dat laat de burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen, maandag weten. Hij zegt dat hij daarvoor andere middelen heeft. Zo kan een burgemeester beperkingen opleggen, maar ook opdracht geven aan de politie om een einde te maken aan een blokkade.

Een noodverordening betekent dat in principe niemand in zo'n gebied mag komen, aldus de burgemeester. "Indien de A12 onder de noodverordening zou worden geschaard, zou dit betekenen dat niemand zich op deze weg zou mogen begeven." Dan zou de weg in feite volledig afgesloten worden, stelt Van Zanen.

Het inzetten van een noodverordening om een blokkade op de A12 te voorkomen, is volgens hem "niet wenselijk en niet mogelijk". Van Zanen benadrukt wel dat blokkades van de A12 niet zijn toegestaan, en dat daartegen zal worden opgetreden.

Den Haag is op 24 en 25 juni de gaststad van de jaarlijkse NAVO-top. Die wordt gehouden in het World Forum. Duizenden deelnemers, onder wie 45 regeringsleiders en 90 ministers, komen naar de top. Daarom gelden er strenge veiligheidsmaatregelen in Den Haag. Zo mogen er in vier delen van de stad geen buitenstaanders komen. Dat geldt onder meer voor het World Forum zelf. Een ander afgesloten gebied is het Haagse Bos, omdat koning Willem-Alexander de hoge gasten in Huis ten Bosch ontvangt voor een diner. De Zeestraat, waar twee belangrijke hotels zijn gevestigd, is ook afgesloten. Verder mogen motorboten niet binnen 500 meter van het strand komen.