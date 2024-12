Dieuwertje Blok krijgt binnenkort haar nieuwe neus. Met magneetjes

De neus van Dieuwertje Blok was al geamputeerd voordat de presentatrice in april bekendmaakte dat ze kanker had en dat haar neus eraf moest. Blok liet haar neus in april amputeren, vertelde ze woensdagavond in het radioprogramma NOS Met het Oog op Morgen.

Blok maakte zelf eind april in de Volkskrant bekend dat ze kanker had. "Dat heeft me heel erg geholpen", zei Blok over de bekendmaking. "Want het interview kwam, maar een week ervoor was de neus er al afgegaan. Dus ik had een week voorsprong."

Tijdens de bekendmaking liep Blok dus alweer buiten, met "een rare neus met pleisters en plakkers over die ravage heen". Inmiddels is Blok "oké" met haar nieuwe neus, maar "ik heb een ellendige tijd gehad". Zo bleek later ook dat er een uitzaaiing in haar hals zat. In juli werd Blok daarom nog eens geopereerd en volgde er een flinke reeks bestralingen. "Ik heb garantie tot aan de deur. Maar dat geldt voor ons allemaal."

De 67-jarige Blok krijgt op 16 december haar definitieve neus, eentje met magneetjes. Die moest zo veel mogelijk lijken op haar eigen neus. "Ik zie wel eens mensen, dat ik denk: je zou best een ander neusje kunnen gebruiken", zei ze lachend. Blok heeft haar "levenslust" weer helemaal terug, besloot ze. "Er is leven na de neus!"