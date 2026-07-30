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Dode door beknelling in machine op chemiecomplex Chemelot

Samenleving
door anp
donderdag, 30 juli 2026 om 15:18
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GELEEN (ANP) - Bij een bedrijf op het Limburgse industriecomplex Chemelot heeft woensdag een dodelijk ongeval plaatsgevonden. Daar raakte in de ochtend een persoon bekneld in een machine, laat een woordvoerder van de Arbeidsinspectie donderdag weten.
Het slachtoffer was 63 jaar. Het is onbekend hoe diegene rond 11.30 uur in de machine bekneld raakte bij petrochemiebedrijf Sabic. Onder leiding van het Openbaar Ministerie wordt onderzoek gedaan naar de toedracht.
De Limburger meldt op basis van de nieuwsbrief van Chemelot Campus dat bedrijven is gevraagd de vlag halfstok te hangen.
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