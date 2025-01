Doden door botsing vliegtuig en helikopter in Washington

WASHINGTON (ANP) - De botsing tussen een militaire helikopter en een verkeersvliegtuig in Washington heeft aan zeker achttien mensen het leven gekost, meldt de Amerikaanse zender CBS News op basis van een politiebron. Volgens de bron zijn de lichamen van de slachtoffers geborgen. Of er overlevenden zijn, is niet bekend.

De toestellen, een Bombardier CRJ700 van PSA Airlines en een Black Hawk-helikopter van het leger, botsten in de lucht op elkaar toen het verkeersvliegtuig de landing had ingezet. Beide toestellen belandden vervolgens in de Potomac-rivier, die vlak bij het Ronald Reagan National Airport stroomt.

Het verkeersvliegtuig had zestig passagiers en vier bemanningsleden, meldde American Airlines, de moedermaatschappij van PSA Airlines. Volgens onbevestigde berichten had de helikopter drie mensen aan boord.