Meeste woningen erbij in Zuid-Holland, minste in Drenthe

DEN HAAG (ANP) - De meeste woningen werden vorig jaar opgeleverd in Zuid-Holland. Dat komt naar voren uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In deze provincie werden bijna 18.000 woningen opgeleverd. In Drenthe steeg het aantal woningen het minst, met slechts 1500.

Het statistiekbureau maakt in zijn cijfers onderscheid tussen nieuw gebouwde woningen en woningen die op een andere manier zijn gerealiseerd. Dat laatste kan bijvoorbeeld door het ombouwen van kantoorpanden tot appartementen of het opsplitsen van bestaande woningen.

De stad waar in absolute aantallen de meeste woningen bij kwamen, lag overigens niet in Zuid-Holland. Dat was Amsterdam, waar 6400 huizen werden gerealiseerd. De hoofdstad droeg daarmee bij aan de stijging in Noord-Holland: deze provincie stond met bijna 16.700 woningen op de tweede plek. Amsterdam wordt gevolgd door Rotterdam, waar er vorig jaar 4500 woningen bij kwamen.

Het totale aantal woningen dat in 2024 in Nederland is gerealiseerd kwam uit op 82.000, constateert het CBS. Het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening meldde in zijn vorige week gepubliceerde Staat van de Volkshuisvesting al hetzelfde aantal. Volgens het statistiekbureau lag het aantal nieuwe woningen op het laagste niveau in zes jaar tijd, terwijl het kabinet streeft naar jaarlijks 100.000 nieuwe woningen.