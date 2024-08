Doden door kapseizen boot met migranten bij Servië en Bosnië

LJUBOVIJA (ANP/AFP) - Zeker negen mensen zijn om het leven gekomen toen een boot met migranten kapseisde op de rivier Drina op de Balkan. De autoriteiten melden dat nog mensen worden vermist, maar hoeveel is onduidelijk.

Het ongeval gebeurde in de buurt van de Ljubovija in Servië, een plaats bij de grens met Bosnië. Reddingswerkers zeggen zeker negen lichamen gevonden te hebben. De politie trof bij de rivier ook achttien mensen aan die kennelijk zelf de kant hadden bereikt, onder wie drie kinderen. Het zou gaan om migranten, maar hun nationaliteit is nog niet bekendgemaakt.

Bosnië en Servië liggen op de zogenoemde Balkanroute. Daarmee wordt bedoeld dat veel migranten via die landen proberen de EU te bereiken. Volgens gegevens van de Servische overheid kwamen veel van die migranten de afgelopen maanden uit landen als Syrië, Afghanistan, Turkije, Marokko en Pakistan.