OM bevestigt onderzoek naar oliehandelaar Vitol

AMSTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie bevestigt onderzoek te doen naar de in Nederland gevestigde oliehandelaar Vitol. Eerder schreef het journalistieke platform Follow the Money op basis van een ingewijde dat 's werelds grootste onafhankelijke verhandelaar van olie door Nederlandse aanklagers wordt verdacht van omkoping in Kazachstan.

Het zou gaan om smeergeld dat via een tussenpersoon terecht zou zijn gekomen bij Timoer Koelibajev, de schoonzoon van de voormalige Kazachse president Noersoeltan Nazarbajev. Een woordvoerder van het OM wil tegenover het ANP voorlopig niets zeggen over de aard van het onderzoek en de verdenkingen.

Volgens Follow the Money betaalde Vitol via een joint venture een consultant die werkte in Kazachstan. Dit gezamenlijke bedrijf duikt op in een rapport van De Nederlandsche Bank (DNB) over een boete voor trustkantoor JTC, dat de belangen beheerde van een aandeelhouder van de joint venture. JTC kreeg een boete omdat het kantoor laks rapporteerde over verdachte transacties via de joint venture, waaronder een betaling van 2,7 miljoen euro aan de consultant. Voor dat bedrag gaf Vitol volgens DNB "geen plausibele verklaring".