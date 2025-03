Doden en vermisten bij Spaans mijnongeval

DEGANA (ANP/RTR/AFP) - Een mijnongeval in het noorden van Spanje heeft zeker vier levens gekost. Zeker drie mensen raakten ernstig gewond en er zijn twee vermisten, melden de autoriteiten.

De autoriteiten zeggen dat er kennelijk iets misging met een machine in de mijn. Twee van de gewonden hebben brandwonden, de derde liep hoofdletsel op. De hulpdiensten hebben nog geen details bekendgemaakt over wat precies is misgegaan. De krant El Mundo berichtte eerder dat er sprake was van een explosie.

De hulpdiensten hebben onder meer ambulances naar de mijn gestuurd. Die bevindt zich in het noordelijke gebied Asturië.

Premier Pedro Sánchez heeft de nabestaanden van de overleden mijnwerkers gecondoleerd. Hij wenste de gewonden in een bericht op sociale media een voorspoedig herstel.