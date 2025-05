Doden en vermisten door noodweer Zuid-Frankrijk

LE LAVANDOU (ANP) - Het noodweer in Zuid-Frankrijk heeft zeker drie mensen het leven gekost, melden Franse media als BFMTV en Le Monde. Nog twee mensen worden vermist.

In het departement Var, een populaire vakantiebestemming tussen Marseille en Nice, viel in korte tijd zeer veel regen. De weerdiensten stellen dat op sommige plekken net zoveel neerslag viel als gemiddeld in drie tot vier maanden tijd. Dat zorgde volgens de autoriteiten voor overstromingen en instortende gebouwen.

De reddingsdiensten zijn massaal uitgerukt om inwoners in veiligheid te brengen en hebben tientallen mensen geëvacueerd. Er zijn zeker driehonderd brandweerlieden en twee reddingshelikopters actief.