Doden in Rusland door Oekraïense droneaanvallen

MOSKOU (ANP/AFP) - Door Oekraïense droneaanvallen zijn drie doden gevallen in verschillende Russische regio's, zeggen lokale gouverneurs zaterdag. Ook raakten er twee mensen gewond.

In Penza vielen een dode en twee gewonden bij een aanval op een bedrijf. In de regio Samara kwam een oudere man om het leven in een huis dat in brand vloog door vallende brokstukken van een drone. In Rostov stierf een bewaker van een industrieel complex.

Volgens het Russische ministerie van Defensie zijn er van vrijdagavond tot zaterdagochtend 112 Oekraïense drones uit de lucht gehaald.

Rusland voerde zelf ook nachtelijke droneaanvallen uit op Oekraïne. In de regio Dnjepropetrovsk raakten volgens de gouverneur drie mensen gewond. Verschillende gebouwen, woningen en auto's raakten beschadigd.