Zwarte zaterdag op Europese wegen al vroeg begonnen

DEN HAAG (ANP) - De uittocht van vakantiegangers is zaterdagochtend al vroeg merkbaar op de Europese wegen, waar het naar verwachting een zwarte zaterdag wordt. Ook veel Nederlanders krijgen met de files te maken.

Traditioneel verlaten de Parijzenaars in het eerste weekend van augustus de Franse hoofdstad. Dat is al merkbaar op de A10 richting Bordeaux waar door een autobrand een file staat die meer dan een uur vertraging oplevert. Op de Route du Soleil naar de Franse zuidkust bedraagt het oponthoud tussen Lyon en Marseille al meer dan anderhalf uur, meldt de ANWB.

In Zwitserland moeten automobilisten voor de Gotthardtunnel in zuidelijke richting een uur wachten en ook in Oostenrijk is het al behoorlijk druk op de Fernpas in Tirol. Op de Tauernroute van Salzburg naar Villach moeten reizigers rekening houden met twee uur vertraging.

Hoogtepunt

De Duitse snelweg A8 krijgt tussen München en Salzburg zaterdag veel vakantieverkeer en er is nu al grote drukte richting Slovenië.

Het hoogtepunt van de zwarte zaterdag wordt rond 12.30 uur verwacht. De drukte is zowel in zuidelijke als in noordelijke richting, want er keert deze zaterdag ook veel vakantieverkeer terug.