Dodental aardverschuivingen Ethiopië verder opgelopen

ADDIS ABEBA (ANP/AFP) - Het dodental door aardverschuivingen in het zuiden van Ethiopië is opgelopen naar bijna 260, meldt OCHA op basis van lokale autoriteiten. De VN-hulporganisatie verwacht een verdere stijging naar tot wel vijfhonderd.

De aardverschuivingen vonden zondag en maandag plaats in het afgelegen gebied Gofa, als gevolg van hevige regenval. Bij de tweede aardverschuiving vielen de meeste slachtoffers. Dat waren mensen die na de eerste aardverschuiving ter plaatse waren gekomen om te helpen bij de zoekactie. Er wordt met scheppen en blote handen naar de vermisten gezocht.

Een klein aantal mensen is levend teruggevonden. Twaalf gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens OCHA moeten ruim 15.000 mensen onmiddellijk worden geëvacueerd, omdat in het getroffen gebied een groot risico is op nieuwe aardverschuivingen. De regering werkt aan een evacuatieplan, meldt de organisatie verder. Hulpverleners zijn ter plaatse en hebben hulpgoederen geleverd.