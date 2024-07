Chauffeur zomerpendelbus weet tachograaf beter te bedienen

UTRECHT (ANP) - Nog lang niet alle chauffeurs van zomerpendelbussen maken op de juiste manier gebruik van de tachograaf, waarmee rij- en rusttijden, de snelheid en de afgelegde afstand moeten worden bijgehouden. Toch ziet de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een flinke verbetering in de bediening van het apparaat.

Inspecteurs hielden het afgelopen weekeinde een steekproef langs de A2 ter hoogte van Maastricht, waar veel bussen en touringcars van en naar Zuid-Europa passeren. In totaal constateerden zij dat 29 procent van de chauffeurs de tachograaf niet goed bediende. Bij een soortgelijke steekproef in juli vorig jaar was dat nog 44 procent.

Het ging om kleine overtredingen, zoals het niet invoeren van de landcode of grensovergang of verkeerde handmatige invoer van gegevens. De meeste chauffeurs kwamen er vanaf met een waarschuwing. Zij kregen ter plekke van de inspecteurs informatie over hoe ze de tachograaf correct moesten bedienen.