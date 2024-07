Dodental door onrust Bangladesh loopt op, tv-station in brand

DHAKA (ANP) - De onrust in Bangladesh heeft inmiddels aan zeker 32 mensen het leven gekost. Bijna duizend mensen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht na hardhandig politieoptreden. De demonstranten hebben in hun woede een gebouw van de staatstelevisie in brand gestoken. Volgens de omroep zitten daarbinnen veel mensen vast door het vuur.

Al de hele maand wordt in Bangladesh massaal geprotesteerd tegen een quotasysteem, waardoor bepaalde groepen voorrang krijgen bij banen in de publieke sector. Studenten zijn de straat op gegaan voor eerlijke kansen. De regering heeft voorlopig alle scholen en universiteiten gesloten. Premier Sheikh Hasina heeft het politiegeweld van de laatste dagen veroordeeld, maar krijgt ook veel kritiek omdat het quotasysteem juist haar aanhangers zou bevoordelen.

De politie gebruikte donderdag in de hoofdstad Dhaka traangas en schoot met rubberkogels om de menigte te bedwingen. Maar de studenten wisten de politie terug te dringen tot het gebouw van staatsomroep BTV. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er op dat moment binnen waren en of er slachtoffers zijn gevallen. De zender staat op zwart.