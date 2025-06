Is matig drinken slecht voor je? Het antwoord is niet altijd even eenvoudig

"Een glaasje rode wijn per dag is goed voor je hart!" versus "alcohol veroorzaakt kanker!": wie heeft er nou gelijk? De waarheid blijkt complexer dan de meeste mensen denken.

Het probleem zit hem niet zozeer in alcohol zelf, maar in ons begrip van wat 'matig' betekent. Denk je dat je matig drinkt? Dan ben je waarschijnlijk niet de enige die zich vergist.

Een consumptie alcohol is volgens experts die met de website Vox spraken namelijk veel kleiner dan de meeste mensen denken: Een half glas bier, 4,5 cl sterke drank, of 15 cl wijn. Die royale borrel die je thuis inschenkt? Dat telt waarschijnlijk als twee glazen.

Alcohol is inderdaad een kankerverwekkende stof

Maar het kan geen kwaad zolang je met mate consumeert, toch? Nou, dat is nog niet zeker. Er bestaat binnen wetenschappelijke kringen nog steeds discussie over zeer kleine hoeveelheden alcohol. Sommige studies suggereren minimale voordelen voor het hart bij heel bescheiden consumptie. Maar zelfs onderzoekers die zulke voordelen hebben gevonden, zeggen dat het geen wondermiddel is.

Wetenschappers zijn het over één ding wel eens: zwaar drinken is gevaarlijk, en het risico stijgt snel na meer dan één à twee consumpties per keer. Ga je daar overheen? Dan verhoog je je risico's aanzienlijk. Vooral mensen die dagelijks drinken, zijn de pineut. Zware drinkers lopen een veel groter risico op gezondheidsproblemen en vroegtijdig overlijden.