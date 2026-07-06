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Dodental in Kyiv door Russische luchtaanvallen loopt op

Samenleving
door anp
maandag, 06 juli 2026 om 7:09
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KYIV (ANP/RTR) - Bij Russische raketaanvallen op Kyiv in de nacht van zondag op maandag zijn zeker tien mensen om het leven gekomen. Dat melden de Oekraïense autoriteiten.
Ook zijn er minstens 46 gewonden gevallen door aanvallen waarbij verschillende woongebouwen werden geraakt. Reddingsoperaties zijn nog gaande, volgens Tymur Tkachenko, het hoofd van het militaire bestuur van de Oekraïense hoofdstad. Mogelijk zitten er nog mensen vast onder het puin. Negen mensen overleden in de hoofdstad zelf, een andere persoon net buiten Kyiv. "De vijand valt aan met ballistische raketten", aldus Tkachenko eerder op Telegram.
Rusland meldt ondertussen dat het op verschillende plekken de afgelopen nacht tientallen Oekraïense drones heeft onderschept.
De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei zondag dat hij verwacht dat Rusland vanwege de NAVO-top deze week grootschalige aanvallen zal uitvoeren op zijn land. Afgelopen donderdag kwamen nog dertig personen om bij aanvallen op de hoofdstad.
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