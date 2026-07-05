Deze fruitsoort maakt je smoothie juist minder gezond

Een handje blauwe bessen, wat aardbeien, een scheut havermelk én natuurlijk een banaan voor die romige textuur. Klinkt als het recept voor een gezonde start van de dag. Toch blijkt die banaan misschien niet zo'n slimme toevoeging.

Onderzoekers van de University of California, Davis ontdekten dat bananen de opname van belangrijke antioxidanten uit bessen flink kunnen verminderen. Het gaat om zogenoemde flavonolen: plantaardige stoffen die onder meer voorkomen in bessen, appels, peren, thee en cacao. Ze worden in verband gebracht met een gezond hart en een beter werkend brein.

In een kleine studie kregen proefpersonen een smoothie met veel flavonolen of een capsule met dezelfde stoffen. Daarna maten onderzoekers hoeveel van deze antioxidanten in het bloed terechtkwamen. De uitkomst was opvallend: zodra er één banaan aan de bessensmoothie werd toegevoegd, daalde de hoeveelheid opgenomen flavonolen met maar liefst 84 procent.

De boosdoener? Een enzym dat van nature in bananen zit: polyfenoloxidase (PPO). Dat is hetzelfde stofje dat ervoor zorgt dat een banaan bruin kleurt zodra je hem openmaakt. Volgens de onderzoekers reageert dit enzym met de flavonolen, waardoor er minder van overblijft om door het lichaam op te nemen.

Zelfs toen deelnemers een bananensmoothie en een bessensmoothie apart opdronken, zodat het enzym pas in de maag met de antioxidanten in aanraking kwam, bleef de opname lager dan wanneer er helemaal geen banaan werd gedronken.

Niet combineren

Betekent dit dat je bananen voortaan moet laten liggen? Zeker niet. Bananen zitten boordevol vezels, kalium en andere voedingsstoffen. Maar als je juist een smoothie maakt om zoveel mogelijk antioxidanten uit bessen binnen te krijgen, kun je de banaan misschien beter vervangen door bijvoorbeeld mango, ananas of avocado. Die geven je smoothie ook een romige structuur, zonder de flavonolen mogelijk in de weg te zitten.

Wel is er een kanttekening: het onderzoek werd uitgevoerd onder een kleine groep mannelijke deelnemers. Er is dus meer onderzoek nodig voordat harde conclusies kunnen worden getrokken. Maar één ding is duidelijk: niet alleen wát je eet, maar ook welke ingrediënten je combineert, kan verrassend veel verschil maken.