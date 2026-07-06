Begrafenisstoet Ali Khamenei van start gegaan in Teheran

TEHERAN (ANP/AFP) - De begrafenisstoet van ayatollah Ali Khamenei, de Iraanse opperste leider die aan het begin van de oorlog tegen de Verenigde Staten en Israël om het leven kwam, is maandagochtend in Teheran van start gegaan. Deze wordt gevolgd door een "enorme menigte", aldus de Iraanse staatszender Irib.

Nadat de kist twee dagen lang te zien was geweest in de Grote Mosalla, een religieuze en politieke plek in de Iraanse hoofdstad, zal deze door de stad worden gedragen. De stoet zal naar verwachting 10 tot 12 uur duren en langs iconische plekken gaan. Dinsdag gaat de kist naar het religieuze centrum Qom en woensdag vinden enkele plechtigheden plaats in Irak. Donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboortestad Mashhad.

Drie zoons van Ali Khamenei hebben in Teheran afscheid genomen van hun vader. Opvallende afwezige is nog altijd Mojtaba Khamenei, de opvolger van zijn vader en de huidige opperste leider van Iran, mogelijk omwille van zijn veiligheid.