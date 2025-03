Dodental loopt op na brand in nachtclub in Noord-Macedonië

SKOPJE (ANP/RTR/AFP) - Het dodental na de brand in een nachtclub in Noord-Macedonië is opgelopen tot zeker 59. Dat meldt de Noord-Macedonische minister van Binnenlandse Zaken Pance Tokovski. Volgens de minister zijn vier arrestatiebevelen uitgevaardigd in verband met de brand.

Van 35 doden is de identiteit inmiddels vastgesteld, meldt de binnenlandminister tijdens een bezoek aan de locatie van de brand.

De brand brak in de nacht van zaterdag op zondag uit tijdens een concert van een populair hiphopduo in Kocani. Er waren meer dan duizend mensen aanwezig in de nachtclub, onder wie veel jongeren. Meer dan honderd mensen raakten gewond.

Volgens Tokovski werd de brand veroorzaakt door een vuurwerkmachine die gebruikt werd tijdens het concert.