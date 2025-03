Dit zijn de meest vervuilde hoofdsteden ter wereld

De hoofdsteden van maar liefst 138 landen zijn geanalyseerd voor het laatste World Air Quality Report. Het smerigst is de hoofdstad van Tsjaad, N'Djamena,. Die stad komt nog vóór de Indiase hoofdstad New Delhi.

Beide steden hadden een gemiddelde jaarlijkse fijnstofconcentratie (PM2,5) van meer dan 90 microgram per kubieke meter lucht. Dat is 18 keer zoveel als de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Op plaats 3 staat Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh, met een gemiddelde jaarlijkse PM2,5-concentratie van 78 microgram per kubieke meter lucht, gevolgd door Kinshasa in de Democratische Republiek Congo en Islamabad in Pakistan met respectievelijk 58,2 en 52,4 microgram.

De eerste hoofdstad op de lijst, die niet in Azië of Afrika ligt, is Sarajevo met 30,8 microgram fijnstof. Het World Air Quality Report van IQAir analyseerde gegevens van 8954 steden en voegde vier nieuwe Afrikaanse, één Aziatische en twee nieuwe landen in Noord- en Zuid-Amerika toe aan het onderzochte gebied ten opzichte van de vorige editie.

Het grootste deel van alle PM2,5, wat staat voor fijnstof in de lucht met een diameter van minder dan 2,5 micrometer, is afkomstig van menselijke activiteit. Emissies van wegvervoer en de energiesector dragen het meeste bij aan hoge fijnstofconcentraties, maar ook kleinschaligere bronnen zoals de verbranding van landbouwafval, koken en verwarmen kunnen een rol spelen, vooral in ontwikkelingslanden.

Hieronder de top 8 van meest vervuilde steden:

Bron: Statista