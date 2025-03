Donderdag coalitieoverleg over motie tegen EU-herbewapeningsplan

De coalitiepartijen komen donderdagochtend extra bijeen om het te hebben over een omstreden motie die het kabinet oproept niet in te stemmen met het herbewapeningsplan van de Europese Commissie. Dat bevestigen Haagse bronnen na een bericht van het AD. De motie haalde het nipt, mede doordat de regeringspartijen PVV, NSC en BBB voor stemden.

De VVD reageerde laaiend op de steun van haar coalitiepartners voor de motie van JA21-voorman Joost Eerdmans, en noemde die "onverantwoord". Premier Dick Schoof had zich in Brussel al achter het plan geschaard, net als alle andere EU-leiders. Daar zal hij nu in Brussel op moeten terugkomen, zei PVV-leider Geert Wilders eerder deze week.

Het unaniem door de lidstaten onderschreven voorstel van de Europese Commissie moet honderden miljarden aan extra investeringen in defensie door de lidstaten mogelijk maken. Om dat financieel mogelijk te maken wil het dagelijks bestuur van de EU deze uitgaven buiten de begrotingsregels houden. Ook wil de commissie er gezamenlijke leningen voor afsluiten. Een Kamermeerderheid ziet dat evenwel niet zitten.