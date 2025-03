Poetin voor het eerst naar Koersk sinds Oekraïense veroveringen

KOERSK (ANP/RTR/AFP) - De Russische president Vladimir Poetin is op bezoek in Koersk, de regio waar Oekraïense troepen afgelopen augustus verrassend de grens overstaken en gebied veroverden. De Russen hebben de afgelopen dagen veel terrein teruggewonnen en Poetin heeft het leger woensdag nog eens opgedragen om de hele regio zo snel mogelijk te "bevrijden".

Poetin ging langs bij troepen die meevechten in het Russische tegenoffensief. Ook bezocht hij een controlecentrum waar hij werd bijgepraat door opperbevelhebber Valeri Gerasimov. Hij zei dat de Oekraïners in Koersk nu omsingeld zijn. Het Russische leger zou 430 Oekraïense militairen gevangen hebben genomen.

Volgens een Oekraïense commandant wordt er gevochten in een buitenwijk van Soedzja, het enige bolwerk van betekenis dat de Oekraïners in handen hebben. Als ze daar verdreven worden, zou dat een tegenvaller zijn voor Kyiv. President Volodymyr Zelensky heeft eerder gesuggereerd het gebied in Koersk te willen gebruiken als ruilmateriaal bij eventuele vredesbesprekingen.